Charles III : un concert pour clôturer les festivités du couronnement

O. Longueval, C. Apiou

Au Royaume-Uni, pour célébrer le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, environ 20 000 spectateurs ont assisté à un concert géant devant le château de Windsor, dimanche 7 mai. Sur scène, le prince William a rendu hommage à son père et à sa grand-mère, Elisabeth II.

Un show à l’américaine, dimanche 7 mai, devant le château de Windsor. Sur une immense scène, Katy Perry et Lionel Richie ont donné un concert, au lendemain du couronnement de Charles III. L’acteur américain Tom Cruise a même fait une intervention. La soirée a commencé avec l’arrivée du nouveau roi et de la reine Camilla. Le monarque est apparu souriant, acclamé par 20 000 personnes. William, Kate et leurs enfants étaient à ses côtés.

Un hommage à Elisabeth II

Le prince de Galles est venu rendre hommage à son père, dans un discours parfois empreint d’humour. Le prince William a également eu une pensée pour sa grand-mère, Elisabeth II. "Je sais que de là-haut, elle nous regarde, et qu’elle serait une mère très fière", a-t-il révéré. Un clin d’oeil à l’ancienne reine, dans un concert qui entame le nouveau règne avec une touche de modernité.