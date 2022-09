Funérailles d’Elizabeth II : un enjeu important pour la monarchie

Les funérailles d’État de la reine Elizabeth II, qui ont eu lieu lundi 19 septembre, marque la fin d’une période intense de deuil et d’hommage. "Cette période était aussi cruciale pour la famille royale, en particulier Charles III", décrit le journaliste Matthieu Boisseau, en direct du palais de Buckingham. "On peut dire qu’ils ont fait un sans-faute, d’abord parce que les premiers pas et les premiers mots du souverain ont été appréciés, il a pu s’afficher au contact de la foule. Il a aussi été présenté sur la scène internationale", poursuit-il.



Un bon début de règne pour Charles III

"La famille royale a également réussie à montrer une image d’unité, même si cette unité n’est que de façade en ce qui concerne Harry et William", précise le journaliste. En plus de cela, il y a eu toute la foule qui s’est réunie, au-delà même du Royaume-Uni. "Ce sont des fondations solides sur lesquelles Charles III peut construire", affirme Matthieu Boisseau.