Santé : des rendez-vous gratuits chez le médecin à 25, 45 et 65 ans

Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé la mise en place de rendez-vous gratuits chez le médecin aux âges de 25, 45 et 65 ans. Explications.

Les Français pourront très bientôt bénéficier d’un rendez-vous gratuit chez le médecin à 25, 45 et 65 ans. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé que l’assurance maladie allait convier les Français qui peuvent bénéficier de ces consultations. Ces âges n’ont pas été choisis au hasard. Ils correspondent aux dates des rappels pour les vaccins de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite et de la coqueluche pour les personnes âgées de 25 ans. C’est aussi à cet âge-là que commence le dépistage du cancer du col de l’utérus, pour les femmes, et que la lutte contre les addictions doit s’opérer.

Dépistage des cancers

À 45 ans, on peut également lutter contre les addictions, mais pas seulement. La prévention contre les facteurs de risque devient importante. Il faut aussi lutter contre la sédentarité à cet âge-là. À 65 ans, il s’agira d’intensifier le dépistage des cancers, veiller à conserver une alimentation saine et poursuivre la pratique d’une activité physique.

Parmi nos sources :

- Santé publique France https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-tout-age/adultes-et-avancee-en-age

- INCA https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister

Liste non exhaustive.