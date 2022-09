Funérailles d'Elizabeth II : Westminster, les grands moments d'une vie

C'est dans l'abbaye de Westminster qu'Elizabeth II a vécu les moments les plus marquants de sa vie. Elle y fut d'abord sacrée reine, et y a ensuite célébré son mariage, ainsi que celui de son petit-fils, William.

Le 22 mars dernier, l'abbaye de Westminster (Londres, Royaume-Uni) paraissait immense pour la reine Elizabeth II, si fragile et si seule. Elle assistait à la messe hommage pour son époux, le prince Philip, disparu un an plus tôt. C'est la dernière fois qu'elle se recueillait dans l'édifice, qui l'a accompagnée toute sa vie dans les bons comme les mauvais moments. C'est ici qu'elle a été sacrée, le 2 juin 1953. Son règne avait débuté en direct à la télévision, une première.

De bons et mauvais moments

C'est ici, que, cinq ans et demi auparavant, elle épousait l'homme de sa vie, Philip Mountbatten, qu'elle a imposé à la cour. Il l'a accompagnée durant 73 ans. À Westminster, Elizabeth II a également marié sa sœur, Margaret, puis ses enfants, Anne et Andrew. En 2002, elle a dit adieu à sa mère, qui disparaissait à l'âge de 102 ans. Dans l'allée de l'abbaye, elle était seule avec son chagrin, que son rang lui interdit toujours de montrer. À Westminster, elle a également transmis le flambeau à la nouvelle génération. En 2011, Kate Middleton épousait William, le futur héritier du trône. Aujourd'hui, le pays entier a tiré sa révérence à sa reine.