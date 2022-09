Funérailles d'Elizabeth II : 96 choses à savoir sur la reine dont le règne a été le plus long de l'histoire du Royaume-Uni

La fin d'un règne iconique. Adorée de nombreux Britanniques, Elizabeth II est morte jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans. Son décès à Balmoral (Ecosse), qui a déclenché une vague d'émotion dans le monde entier, a automatiquement fait du prince Charles, son fils, le nouveau roi d'Angleterre. Mais Charles III, qui accède au trône à 73 ans, pourra difficilement laisser une empreinte comparable sur le royaume. Franceinfo liste 96 choses à savoir – et même quelques-unes à oublier – sur Elizabeth II, qui s'est éteinte après 70 ans de règne et dont les funérailles sont célébrées lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster, à Londres.

1. Elizabeth II est née le 21 avril 1926 à Mayfair, un quartier du sud-est de Londres. Son nom complet était Elizabeth Alexandra Mary Windsor, le patronyme de la famille royale britannique depuis la fin de la Première Guerre mondiale.

2. Privilège rare, voire unique, elle avait un deuxième "anniversaire", le 2 juin, qui correspond au jour de la célébration officielle de sa naissance*. Il s'agit d'une tradition qui permet de s'assurer d'une météo clémente lors des cérémonies officielles, comme les jubilés, qui sont des anniversaires particuliers du règne.

3. Son surnom d'enfance était "Lilibet". La fille de Meghan Markle et Harry porte d'ailleurs ce prénom, en hommage à son arrière-grand-mère*.

4. Elle n'était pas destinée à être reine. A sa naissance, elle était la troisième en ligne d'accession au trône, mais son oncle, Edouard VIII, a abdiqué en 1936. Elle est donc devenue la successeure de son père, George VI, lorsqu'il a accédé au trône la même année. Elle attendra 16 ans avant d'être à son tour couronnée.

5. Elizabeth II avait une sœur, princesse Margaret, née le 21 août 1930, à Glamis, en Ecosse. Elle la surnommait "Bud"*, en référence au "bourgeon" que représentait Margaret aux yeux de sa sœur lorsqu'elle était enfant*.

6. La reine parlait couramment le français, qu'elle a notamment appris auprès d'une professeure belge, Marie-Antoinette de Bellaigue, qui était aussi sa nourrice. Elle a donné de nombreux discours en français tout au long de sa vie, notamment devant le Sénat en 2004. Notez cette prononciation impeccable des "r", malgré une pointe d'accent so british.

7. Elle est devenue propriétaire à seulement 6 ans* d'un cottage situé sur le terrain du Windsor Royal Lodge, une demeure à quelques kilomètres du château de Windsor. Elle possédait plusieurs châteaux, dont ceux de Balmoral ou de Sandringham. Sa fortune personnelle s'élevait à 370 millions de livres en 2022, selon le Sunday Times*.

8. Après l'avoir rencontré pour la première fois lors d'un mariage en 1934, Elizabeth Windsor tombe amoureuse de Philip Mountbatten en 1939, à l'âge de 13 ans.

9. Elle livre sa première intervention radiophonique à 14 ans, en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la BBC*. Elle s'adresse aux enfants évacués en Angleterre, leur assurant : "Nous savons, chacun d'entre nous, que tout se terminera bien".

10. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est initiée au théâtre avec sa jeune sœur Margaret dans les pièces Cendrillon ou Aladdin, qu'elles interprètent au château de Windsor*.

11. Elle a appris à conduire et réparer des camions après s'être engagée dans l'armée britannique* en 1944. Elle est la seule femme membre de la famille royale à avoir servi dans l'armée.

Elizabeth II apprend à réparer un camion lors de son passage dans l'armée britannique, le 12 avril 1945 au Royaume-Uni. (MIRRORPIX / GETTY IMAGES)

12. Pour la première fois de sa vie, elle s'est mêlée à la foule de façon anonyme*, le 8 mai 1945 à Londres, jour de la capitulation allemande. Elle était accompagnée par sa sœur, la princesse Margaret.

13. La future reine s'est servie de tickets de rationnement* pour acheter le tissu qui a servi à confectionner la robe de son mariage avec Philip en 1947.

14. Son premier voyage officiel à l'étranger a lieu en France, où elle se rend en 1948 avec le prince Philip.

15. Elle a reçu 500 caisses de conserves d'ananas en cadeau de mariage, de la part du gouvernement de l'Etat australien du Queensland*. Un cadeau justifié par le rationnement toujours en place après la guerre.

16. Elle observait des éléphants s'abreuver depuis un figuier au Kenya lorsqu'elle a appris qu'elle allait devenir reine à la place de son père, le roi George VI, mort le 6 février 1952.

17. Elle a été proclamée reine à seulement 25 ans, le 8 février 1952, à 11h15.

18. Elle a choisi de garder Elizabeth comme nom de règne, mais a dû y accoler le chiffre II, car une Elizabeth avait déjà régné au Royaume-Uni, au XVIe siècle.

19. Son courronement, qui a lieu le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster, est le premier à être diffusé à la télévision sur la BBC.

La reine Elizabeth II avec à ses côtés, au premier plan, Charles, la princesse Anne, le prince Philip et la reine mère Elizabeth (de gauche à droite) au palais de Buckingham à Londres (Royaume-Uni) après son couronnement, le 2 juin 1953. (TOPICAL PRESS AGENCY / GETTY IMAGES)

20. La couronne qu'elle portait, dite "couronne impériale d'apparat", pèse environ un kilo*. C'est le poids de 2 868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 5 rubis et des centaines de perles.

21. De novembre 1953 à mai 1954, Elizabeth II a entrepris une vaste visite des Etats du Commonwealth, parcourant plus de 70 000 km en six mois. Soit près de deux fois le tour de la Terre.

22. Au total, la reine a effectué 170 visites dans les pays du Commonwealth durant son règne, en plus de 89 visites d'Etat, dont cinq en France, qui détient le record de visites avec l'Allemagne (hors Commonwealth).

23. Petit à petit, son royaume s'est réduit. La Malaisie, le Nigeria ou le Kenya ont obtenu leur indépendance à partir des années 1950. Le Pakistan ou l'Afrique du Sud ont fait le choix de devenir des Républiques et donc de ne plus considérer la reine d'Angleterre comme leur chef d'Etat. La Barbade est le dernier Etat en date à l'avoir fait, en novembre 2021. Avant sa mort, elle était non seulement la cheffe d'Etat du Royaume-Uni, mais aussi de 14 autres pays, dont l'Australie et le Canada.

24. En 1957, des clichés du prince Philip, barbu, paraissent alors qu'il est en voyage royal depuis plusieurs semaines. Pour le surprendre à son retour, la reine a l'idée saugrenue de porter une fausse barbe. Mais au moment de l'accueillir, c'est bien Elizabeth II qui se retrouve surprise, révèle l'expert de la royauté Robert Hardman* : le prince s'est rasé pour la retrouver.

25. Le 10 octobre 1964, elle se rend au Québec et affronte la colère de séparatistes qui manifestent contre la tutelle britannique. La police réprime durement cette mobilisation lors de ce qui sera appelé le "samedi de la matraque" ("Truncheon Saturday").

26. Elizabeth II a eu quatre enfants : Charles (né en 1948), Anne (1950), Andrew (1960) et Edward (1964).

27. Winston Churchill était l'un de ses mentors. L'ancien Premier ministre britannique était un ami de son père et elle a entretenu avec lui une relation de confiance* jusqu'à sa mort, en 1965.

28. L'opération baptisée London Bridge, déclenchée pour la mort d'Elizabeth II, a été mise en place dès les années 1960. Depuis, ce protocole minutieux des événements qui suivent le décès de la reine a été maintes fois mis à jour, à raison de deux ou trois réunions par an.

29. La reine n'a jamais eu besoin d'un passeport pour voyager, en étant officiellement dispensée. Logique, car c'est au nom du monarque que ces documents sont émis.

30. Elizabeth II adorait les chevaux, qu'elle a commencé à monter en 1930, à seulement 4 ans. Plusieurs de ses montures ont remporté de prestigieux prix*, avec différents jockeys.

La reine Elizabeth II au château de Windsor (Royaume-Uni), le 21 avril 2005. (MARK CUTHBERT / UK PRESS / GETTY IMAGES)

31. A l'occasion du jubilé de platine qui s'est déroulé début juin, pour célébrer ses 70 ans de règne, Emmanuel Macron lui a offert un cheval de la garde républicaine âgé de 7 ans. Son nom : Fabuleu de Maucour.

32. Elle était la seule citoyenne britannique* à pouvoir rouler sans permis. Certes, à l'intérieur du domaine de Balmoral (Ecosse), la plupart du temps.

33. Cela ne l'a pas empêchée de conduire des camions militaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Ni de rouler "à une vitesse folle" au volant de son 4X4* à Balmoral, comme l'a confié l'ancien Premier ministre David Cameron en 2019. C'est aussi ce qu'a pu constater le prince d'Arabie saoudite, qui a imploré la reine de ralentir alors qu'elle conduisait son Land Rover, selon une anecdote racontée à l'ambassadeur britannique en Arabie saoudite, en 2003.

34. Elizabeth II possédait aussi son propre drapeau*, qu'elle avait adopté dans les années 1960. Il se compose d'un "E" d'or sur fond bleu, surmonté d'une couronne et entouré d'une couronne de roses. Ce "E" surplombe l'étendard de la monarchie sur lequel figurent les armoiries de la famille royale (le cercueil de la reine a été recouvert de l'étendard royal britannique, sur lequel ne figure pas le fameux "E").

35. Elle a été filmée dans le cadre du documentaire Royal Family, diffusé en 1969, qui montrait la vie quotidienne de la famille royale*. L'opération controversée, mise en place pour rapprocher la famille des citoyens britannique, n'a jamais été renouvelée.

36. Elle a été la première de sa famille à faire "une promenade royale"*, autrement dit un bain de foule avec ses sujets, en Australie, en 1970. Depuis, la promenade était devenue une tradition.

37. Ses chiens préférés ? Des corgis, évidemment. Elle a même créé un croisement spécial entre un corgi et un teckel, appelé "dorgi". Le premier corgi qu'elle a reçu s'appelait Susan, l'ancêtre des 30 corgis qu'Elizabeth II a possédés.

La reine Elizabeth II avec des corgis dans le parc du château de Windsor (Royaume-Uni) en 1960. (ANWAR HUSSEIN / HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES)

38. A l'occasion d'une visite d'Etat, en 1976, elle a offert un chiot labrador, Samba, à Valéry Giscard d'Estaing. Le président français s'adressait au chien en anglais.

39. Elle a d'ailleurs connu dix présidents français : Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.

40. Elle a aussi côtoyé quinze Premiers ministres britanniques : Winston Churchill, Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, Harold Wilson, Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson et enfin Liz Truss, en fonction depuis le 6 septembre.

41. Preuve de sa longévité, il s'est écoulé plus de cent ans entre la naissance de Winston Churchill (1874) et celle de Liz Truss (1975), le premier et la dernière des chefs de gouvernement britanniques qu'elle a connus.

42. C'est d'ailleurs de son entrevue avec la nouvelle Première ministre qu'est issue la dernière photo publique de la reine, au château de Balmoral, le 6 septembre.

Elizabeth II rencontre Liz Truss, la Première ministre britannique, le 6 septembre 2022 au château de Balmoral à Ballater (Ecosse). Il s'agit de la dernière photographie officielle de la souveraine. (JANE BARLOW / AFP)

43. Elle a passé des vacances en France, en Bourgogne, en 1979. Elle y a visité les célèbres hospices de Beaune, le village de Vézelay, le château de Sully ou encore le château d'Epoisses.

44. Son cocktail favori était un mélange de gin et d'un peu de Dubonnet, un apéritif à base de vin, qu'elle savourait de temps en temps, selon son ancien chef, Darren McGrady.

45. Elle est la seule cheffe d'Etat à avoir pu choisir son menu à l'Elysée, imposant le foie gras lors d'un dîner au palais présidentiel, en 2012, a expliqué Guillaume Gomez, le chef des cuisines du palais présidentiel, dans un livre.

46. Elizabeth II, c'est aussi une souveraine qui a su s'armer de patience : elle a posé pour plus de 200 portraits officiels.

47. Sa fleur préférée était le muguet*, qui faisait d'ailleurs partie de son bouquet lors de son couronnement.

48. Elle était réveillée chaque matin par un air de cornemuse, joué par le piper ("cornemuseur") de la souveraine*, sous ses fenêtres, à 9 heures. La tradition avait été instaurée par la reine Victoria en 1842.

49. Elle est devenue un symbole punk grâce aux Sex Pistols, qui ont utilisé une image de son visage recouvert d'un collage de mots*, pour leur single God Save The Queen, sorti dix jours avant son jubilé d'argent, en 1977, pour ses 25 ans de règne.

50. Elle a échappé à une tentative d'assassinat en Nouvelle-Zélande. Le 14 octobre 1981, alors qu'elle sort de sa limousine à Dunedin, un jeune homme de 17 ans qui la visait avec une carabine depuis le balcon d'un immeuble manque sa cible. L'homme n'a pas été condamné pour ces faits* mais a passé une large partie de sa vie en prison, où il s'est suicidé en 1997.

51. En 1982, un homme s'est introduit sans le savoir dans sa chambre à coucher, à Buckingham Palace. Michael Fagan racontera plus tard, à l'Irish Independant*, avoir échangé quelques mots avec la reine, avant d'être arrêté sans violence. Il n'a pas été poursuivi.

52. L'artiste Morrissey avait chanté sa mort dès 1986 dans l'album des Smiths intitulé The Queen is Dead. La chanson du même nom causa une polémique au Royaume-Uni, alors que l'album était truffé de paroles anti-monarchiques*.

53. Elizabeth II s'est permise de snober Paul McCartney*, qui devait se produire pour son anniversaire au début des années 1990. Selon le compositeur de la musique de la série télévisée Twin Peaks, à qui McCartney avait raconté l'anecdote*, la reine a signifié à la légende des Beatles qu'elle devait manquer son mini-concert pour regarder la série.

54. En plus des chevaux, la reine possédait près de 200 pigeons*, utilisés pour des courses, une tradition royale. Un nouvel abri avait été construit pour les volatiles en 2015 au domaine royal de Sandringham.

55. La reine est devenue, le 7 mai 1991, le premier souverain britannique à s'adresser à une session conjointe du Congrès des Etats-Unis.

56. Elle était "opposée à l'apartheid en Afrique du Sud, selon l'historien Philippe Delorme, alors que Margareth Thatcher était contre l'idée d'imposer des sanctions au gouvernement sud-africain".

57. Après les divorces de deux de ses enfants, Andrew et Anne, et l'incendie d'une partie du château de Windsor, elle a qualifié l'année 1992 d'"annus horribilis". Charles et Diana se sont séparés en décembre de la même année, avant de divorcer deux ans plus tard.

58. Elle a été très critiquée pour ne pas avoir mis les drapeaux en berne après la mort de Diana, le 31 août 1997. Mais le 5 septembre, elle a prononcé un discours public pour la mort de la princesse, qu'elle disait admirer.

La princesse Diana et la reine Elizabeth II, le 31 mai 1987 à Londres (Royaume-Uni). (TIM GRAHAM PHOTO LIBRARY / GETTY IMAGES)

59. Les travaillistes australiens ont organisé, en 1999, un référendum pour défaire la reine d'Angleterre de son titre de cheffe d'Etat* et instaurer une République. Sans succès.

60. Dix ans après l'"annus horribilis" de 1992, 2002 n'est pas beaucoup plus favorable pour la reine, malgré le jubilé d'or (cinquante ans de règne) : sa sœur Margaret meurt le 9 février, et sa mère, Elizabeth Bowes-Lyon, s'éteint le 30 mars.

61. Pour signifier à ses collaborateurs qu'elle souhaitait mettre fin à une conversation avec un interlocuteur gênant ou ennuyeux, elle plaçait son sac à main sur son bras droit, selon l'historien de la royauté Hugo Vickers*.

62. En 2011, elle a effectué la première visite d'un souverain britannique depuis 1922 en Irlande, signe de la réconciliation entre les deux pays.

63. En 70 ans de règne, Elizabeth II n'a jamais déposé un bulletin de vote dans une urne. Un choix personnel et une tradition puisqu'aucune reine n'a jamais joui de ce droit outre-Manche. "Elle n'a manifesté aucune préférence politique et a su rester neutre. Une grande majorité de ses sujets lui en sont reconnaissants", expliquait récemment l'historien Philippe Chassaigne à franceinfo.

64. Elizabeth II avait acheté quatre de ses portraits* réalisés par Andy Warhol pour la collection royale. Le montant de cet achat groupé n'a pas été révélé.

65. La reine d'Angleterre a-t-elle pris la défense de Snoop Dogg ? C'est ce qu'a soutenu le rappeur américain, accusé de meurtre et indésirable au Royaume-Uni en 1994. "Expulsez ce méchant bâtard", titrait même à l'épôque The Daily Star. "La reine a mentionné que ses petits-enfants aimaient Snoop Doggy Dogg, et que je n'avais rien fait de mal au Royaume-Uni, donc elle m'a donné la permission de rester", a-t-il expliqué en 2015. Avant d'en remettre une couche en février dernier : "La reine, c'est ma copine."

66. Le protocole royal était extrêmement strict pour ceux qui côtoyaient la reine : il n'était pas autorisé de la toucher, de marcher devant elle ou de porter des lunettes de soleil en sa présence. Michelle Obama a osé passer sa main derrière son dos en 2009. "Si je n'ai pas eu le comportement approprié à Buckingham Palace, j'ai au moins eu un comportement humain", avait ensuite expliqué la Première dame américaine*.

67. Elizabeth II est la première membre de la famille royale à avoir reçu un disque d'or* pour l'album Party at the Palace, l'enregistrement d'un concert lors de son jubilé d'or en 2002. Plus de 100 000 exemplaires ont été vendus.

68. La reine a reçu de nombreux animaux en cadeau au fil des années, notamment des hippopotames du Liberia, un éléphant de Gambie ou deux jaguars du Brésil. La plupart ont été donnés* au zoo ZSL de Londres.

69. Elle payait l'impôt sur le revenu et sur le capital depuis seulement 2013*. Une décision qu'elle a prise après une vague de critiques sur la fortune de la couronne. Selon les lois britanniques, le monarque est exempt d'impôts.

70. Lors d'une visite sur le plateau de tournage de la série Game of Thrones, en 2014, elle a refusé de s'asseoir sur le fameux trône de fer*. La raison ? Il est impossible pour elle de prendre place sur un trône étranger, même fictif, a raconté le créateur de la série au moment de narrer l'anecdote en mars 2015.

71. Elle n'a pas mis les pieds à Buckingham Palace depuis mars 2020* et le début de la pandémie de Covid-19. Elle habitait depuis dans le château de Windsor, situé à l'ouest de Londres.

72. Incognito, la reine ? Alors qu'elle se baladait un jour à Balmoral, elle n'a pas été reconnue par des touristes américains, selon l'anecdote narrée par son ancien officier de sécurité. Les deux marcheurs avaient demandé depuis combien de temps leur interlocutrice fréquentait cette contrée écossaise. "Oh, je viens depuis toute petite, donc ça doit bien faire plus de 80 ans", avait-elle souri. "Alors vous avez dû apercevoir la reine ?" s'était enquis le couple. "Pas particulièrement, mais Dick [le garde du corps Richard Griffin] la rencontre régulièrement", avait répondu Elizabeth II. Les touristes lui ont alors demandé de prendre une photo avec lui.

73. Elizabeth II a pris le thé avec l'ours Paddington dans un clip diffusé pour son jubilé de platine, en juin dernier. On la voit même sortir un sandwich à la confiture de son sac à main.

74. Elle a validé personnellement plus de mille textes de lois avec une procédure spéciale qui concernait la famille royale, selon The Guardian*. Le souverain n'a pas le droit d'intervenir sur les autres textes legislatifs.

75. Elizabeth II a été infiniment populaire : selon un sondage récent de YouGov, 75% des Britanniques affirmaient avoir une opinion favorable d'elle. Sa popularité atteignait 89% chez les "baby-boomers" (les personnes nées entre le milieu des années 1940 et le milieu des années 1960), mais deux tiers des "millenials" (les personnes nées dans les années 1980 et 1990) avaient également une bonne opinion d'elle.

76. Elle a été testée positive au Covid-19 en février 2022. Elle avait reçu sa première dose de vaccin en janvier 2021.

77. Elizabeth II a dirigé, de manière symbolique, plus de 500 organisations*, de la Croix-Rouge à l'Orchestre symphonique de Londres, en passant par de nombreuses associations caritatives.

78. Elton John, artiste qu'elle appréciait beaucoup, raconte l'avoir vue donner une correction à son unique neveu, le vicomte Linley, fils de la princesse Margaret. "En privé, elle peut être hilarante, écrit Elton John dans son autobiographie Me (2019). Je l'ai vue s'approcher du vicomte Linley et lui demander de surveiller sa sœur qui était tombée malade et s'était retirée dans sa chambre. Quand il a essayé de la repousser à plusieurs reprises, la reine l'a légèrement giflé au visage en disant : 'N'argumente – CLAC – pas – CLAC – avec – CLAC – moi – CLAC – je – CLAC – suis -CLAC – la reine !' En partant, elle m'a vu la regarder, m'a fait un clin d'œil et est partie."

79. Certaines de ses robes étaient lestées de plomb, pour éviter "qu'un coup de vent soudain" provoque "des situations embarrassantes", a expliqué Angela Kelly, une assistante personnelle de la reine, dans son livre Dressing the Queen : The Jubilee Wardrobe.

80. Son mari, le prince Philip, mort en 2021, était connu pour ses nombreuses gaffes et blagues de mauvais goût, parfois teintées de racisme et de sexisme.

81. Elle a été accusée d'envoyer un message subliminal pro-européen avec un chapeau bleu et jaune, rappelant le drapeau de l'UE. Sa coiffe, portée lors de son discours d'ouverture du 74e Parlement britannique en 2017, a été vue par beaucoup comme un message politique, alors que le Brexit était en haut de l'agenda du Premier ministre de l'époque, Boris Johnson.

La reine Elizabeth II à la Chambre des lords à Londres (Royaume-Uni), le 21 juin 2017. (CARL COURT / AFP)

82. La reine Elizabeth II était une source de mises pour les bookmakers britanniques, qui pariaient de grosses sommes d'argent sur la couleur des robes qu'elle allait porter en public.

83. Si elle n'avait jamais confirmé avoir regardé la série The Crown, plusieurs membres de sa famille, notamment Harry et Meghan Markle, ont confié avoir vu quelques épisodes*. La princesse Eugénie, sa petite-fille, a même expliqué avoir aimé l'œuvre.

84. Elle est apparue à plusieurs reprises dans la série animée Les Simpsons, dont un épisode où Homer entre dans sa carriole devant Buckingham Palace.

85. Elle était devenue un "meme" après avoir porté une robe couleur fond vert perroquet* en 2016. Les internautes s'en sont donné à cœur joie, la parant à leur tour d'une robe motif pizza, chat ou galaxie.

86. Elle a envoyé son premier mail en 1976*, avec le système Arpanet, ancêtre d'internet, soit 43 ans avant son premier post sur Instagram.

87. Elle a écrit son premier tweet personnel* en 2014. "C'est un plaisir d'inaugurer aujourd'hui l'exposition Age de l'information au musée des Sciences et j'espère que les gens prendront du plaisir à la visiter", a-t-elle écrit.

88. Elle a été la première reine de l'histoire à ouvrir deux éditions des Jeux olympiques dans deux pays différents : à Montréal (Canada) pour des JO d'hiver en 1976, et à Londres pour des JO d'été en 2012.

89. Pour les JO de Londres, elle a presque sauté d'un avion avec James Bond. En réalité, elle a participé à une courte vidéo au côté de l'acteur Daniel Craig, mais c'est évidemment une doublure qui a atterri au Stade Olympique de Londres. La Queen – la vraie – a ensuite assisté à la cérémonie d'ouverture.

90. Mercredi 7 septembre, à la veille de la mort de la reine, Daniel Craig a confié* qu'elle avait "fait des blagues" lors du tournage du clip pour les JO de Londres et qu'elle était "très drôle".

91. Les membres du club anglais d'Arsenal sont les seuls joueurs de football à avoir été reçus par la reine*, en février 2007. Elle aurait cependant été une fan de West Ham, une autre équipe londonienne, selon Hammer News*.

92. Elle a donné son nom à la partie sud du territoire britannique en Antarctique à l'occasion de son jubilé de diamant*, en 2012.

93. "La reine est morte" : en juin 2015, une journaliste de la BBC a annoncé par erreur la mort de la souveraine, sur Twitter, déclenchant un vent de panique dans le royaume.

94. Une ligne de métro, la Elizabeth line, porte son nom à Londres. Traversant la capitale britannique d'Est en Ouest, il s'agit de la ligne la plus récente, mais aussi l'une des plus chères jamais construites dans le monde, raconte Le Monde.

95. Elle a envoyé d'innombrables cartes de Noël, plus d'un million selon le palais royal*, une véritable spécialité britannique.

96. Avec 70 ans, sept mois et deux jours, son règne fut le plus long d'un monarque britannique, toutes époques confondues. Au niveau mondial, seul Louis XIV a régné plus longtemps sur un Etat souverain (72 ans et 110 jours).

* Ces liens renvoient vers des contenus en anglais.