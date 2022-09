Mort d'Elizabeth II : "grande tristesse", "amie de la France", "dévotion"… Les chefs d'Etat et de gouvernement rendent hommage à la reine

De nombreux chefs d'Etat et officiels ont réagi à l'annonce de la mort d'Elizabeth II, notamment le président français et le secrétaire général de l'ONU.

Les réactions officielles pleuvent depuis l'annonce de la mort d'Elisabeth II, jeudi 8 septembre, notamment outre-Manche. "La mort de ma mère aimée (..) est un moment de grande tristesse", a déclaré Charles, désormais roi, dans un communiqué. "Je sais que cette mort sera ressentie profondément dans le pays", a-t-il ajouté. "C'est un jour de deuil profond", a réagi Liz Truss, la nouvelle Première ministre du pays, appelant le pays à soutenir "Charles III" dans un communiqué. Dans le même temps, Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise, a parlé d'"un moment profondément triste pour le Royaume-Uni", dans un communiqué.

En France, le président Emmanuel Macron a été parmi les premiers à s'exprimer, sur Twitter, notant que la reine "a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant". "Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a-t-il ajouté. L'ancien président Nicolas Sarkozy a pour sa part estimé, dans un communiqué, qu'Elizabeth II "était le symbole de l'amitié indéfectible entre nos deux pays, et des valeurs qui la fondent".

Hommage "à la longue amitié" de la reine

En Europe, le président irlandais Michael D. Higgins a salué "une amie remarquable de l'Irlande". "Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d'une remarquable amie de l'Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié" entre les deux pays à l'histoire tourmentée, a affirmé le président. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a quant à elle salué dans un communiqué la "cheffe d'Etat qui a été en poste le plus longtemps et une des personnalités les plus respectées du monde".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi transmis via Twitter ses "condoléances" au peuple et à la couronne britannique, envoyant "nos pensées et nos prières".

L'annonce de la mort d'Elizabeth II a ému ailleurs dans le monde. La reine était une "présence constante" dans la vie des Canadiens et "restera à jamais une partie importante de l'histoire de notre pays", a déclaré le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est quant à lui dit "triste du décès" d'Elizabeth II et a salué "son leadership", qualifiant la souveraine de "bonne amie de l'ONU" et estimant que le monde "se souviendra de sa dévotion pendant des années".