DIRECT. Mort d'Elizabeth II : des centaines de personnes ont passé la nuit devant le palais de Buckingham

Ce qu'il faut savoir

Les hommages continuent de pleuvoir dans le monde entier. Joe Biden a salué, jeudi 8 septembre, en Elizabeth II "une femme d'Etat d'une dignité et d'une constance incomparables", estimant dans un communiqué que la reine défunte était "plus qu'une monarque. Elle incarnait une époque". Elizabeth II "a contribué à rendre 'spéciale'" la relation entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, a encore écrit le président américain dans un communiqué.

Le président français Emmanuel Macron a salué "une amie de la France" qui "a marqué à jamais son siècle". La reine Elizabeth II était une "présence constante" dans la vie des Canadiens et "restera à jamais une partie importante de l'histoire de notre pays", a de son côté déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, parle, lui, d'une "perte irréparable". Suivez notre direct.

Un programme chargé dans les jours à venir. Le journal britannique The Guardian (en anglais) a donné jeudi quelques précisions sur les jours à venir au Royaume-Uni. Charles III regagnera Londres dès vendredi et rencontrera la Première ministre Lizz Truss. La Chambre des communes tiendra une session spéciale, pour rendre hommage à la reine. Les députés se réuniront exceptionnellement samedi, cette fois pour prêter serment au nouveau roi.

Le nouveau roi prend le nom de Charles III. Le nouveau roi Charles a qualifié jeudi dans sa première intervention en tant que souverain, la mort de sa mère Elizabeth II de "moment de très grande tristesse" qui sera ressentie "dans le monde entier". "Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier", a déclaré le roi de 73 ans dans un communiqué.

La fin d'un règne. La reine Elizabeth II s'est éteinte "paisiblement" dans son château de Balmoral jeudi, a annoncé Buckingham Palace. Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine d'Angleterre s'étaient dits "préoccupés" par l'état de santé de la souveraine, âgée de 96 ans. Les quatre enfants de la reine, dont Charles, l'héritier de la couronne, ainsi que ses petits-fils William et Harry, étaient à son chevet. Après avoir acté la passation de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss mardi, la reine d'Angleterre avait été placée "sous surveillance médicale" dans son château écossais.