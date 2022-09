DIRECT. Funérailles de la reine Elizabeth II : suivez la cérémonie qui débute à midi à l'abbaye de Westminster

Ce qu'il faut savoir

L'événement doit attirer des millions de personnes dans les rues de Londres, rassembler des centaines de dirigeants dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster et coûter quelque 10 millions d'euros. Les funérailles de la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre, constituent à plus d'un titre un moment d'histoire. A l'issue de quatre jours d'une veillée aussi spectaculaire que populaire, le public sera invité, dès 7h30, à quitter Westminster Hall, où le cercueil de la souveraine était exposé au public, en vue de son transport à l'abbaye de Westminster. C'est dans ce lieu emblématique, où Elizabeth II a été couronnée reine en 1952, que se tiendra la cérémonie des funérailles d'Etat, à midi (heure française).

Morte le 8 septembre à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral, en Ecosse, la souveraine sera inhumée en début de soirée au château de Windsor, dans la chapelle Saint-Georges, au côté de son époux, le prince Philip. Leur fils, le roi Charles III, a pris sa place sur le trône. Un défi dans un pays en proie à une crise économique et politique qui voyait en sa reine, très populaire, un symbole d'unité.

Un programme réglé comme du papier à musique. Dès 11h35 (heure française), le cercueil d'Elizabeth II sera transporté jusqu'à un affût de canon de la Royal Navy, tiré par 142 marins. Ils se mettront en route à 11h44 pour une courte procession jusqu'à l'abbaye. Le cercueil, qui doit arriver à 11h52 devant l'abbaye, sera suivi à pied par le roi Charles III et les autres membres de la famille royale. Peu avant 13 heures, le clairon sonnera, marquant le début de deux minutes de silence dans tout le Royaume-Uni. A 13h15, le cercueil sera de nouveau installé sur l'affût de canon, pour une dernière procession, au son de Big Ben et de coups de canon. Arrivée à Wellington Arch, la dépouille sera placée dans le corbillard et conduite au château de Windsor, où la famille royale et les 15 Premiers ministres des différents pays dont le souverain britannique est chef d'Etat assisteront, à 17 heures, à une cérémonie funèbre.

Plus de 2 000 invités dans l'abbaye de Westminster. Ces funérailles d'Etat, les premières depuis la mort de Winston Churchill en 1965, rassembleront quelque 2 000 invités à l'abbaye de Westminter, dont plusieurs centaines de dirigeants du monde entier, de nombreuses têtes couronnées et près de 200 héros anonymes. A l'extérieur de l'abbaye, les funérailles doivent attirer des centaines de milliers de personnes, a estimé l'agence de presse Reuters (lien en anglais). Un événement historique qui appelle le déploiement le plus important jamais vu de policiers dans les rues de Londres et la plus grande opération de protection des chefs d'Etat et personnalités royales qu'ait connue la police en 200 ans d'histoire, selon le chef de la police londonienne, cité par l'agence.

Les premiers pas du roi Charles III. Le nouveau roi a achevé vendredi au pays de Galles sa tournée à travers le Royaume-Uni. Les funérailles d'Elizabeth II marqueront la fin de 12 jours d'immense émotion nationale qui auront permis, avec la solennité dont la monarchie britannique a le secret, d'accompagner la reine vers sa dernière demeure et à son héritier de s'installer sur le trône. Ce dernier a ainsi enchaîné hommages et engagements officiels depuis la mort de sa mère.