Mort d’Elizabeth II : certains Britanniques, hostiles à la monarchie, critiquent le coût des funérailles

À la veille de funérailles flamboyantes pour la reine Elizabeth II, des voix s’élèvent au Royaume-Uni pour critiquer le coût de cette longue période de deuil et, plus largement, de la monarchie. En direct de Londres, dimanche 18 septembre, nous retrouvons le journaliste Matthieu Boisseau.

Londres va devenir le temps des funérailles de sa reine, la capitale du monde. Un cérémonial qui a un coût : 10 millions d’euros rien que pour l’organisation et la sécurité du fait de la venue de dirigeants et chefs d’État du monde entier. Au sens large, en ajoutant le jour férié supplémentaire et le couronnement de Charles III, la facture pourrait être de 10 milliards d’euros. "Pour la majorité des Britanniques, l’amour qu’ils portent à la reine Elizabeth II n’a pas de prix. D’autres, au contraire, s’interrogent sur le coût de ces funérailles", souligne Matthieu Boisseau en direct de Londres.

Les jeunes, plus hostiles à la monarchie que le reste de la population

Shoreditch, un quartier alternatif de Londres fréquenté par les jeunes, est emblématique de cette frange de la population britannique très peu visible ces derniers jours : celle qui se sent loin du deuil national. "Je respecte la reine pour ce qu’elle a fait, mais sa mort ne me touche pas beaucoup", avoue une jeune sujette de Sa Majesté. Parmi les 18-24 ans, 47 % soutiennent la royauté contre 67 % dans l’ensemble de la population. Des Britanniques de tout âge ont clamé leur opposition pendant les hommages. Des manifestants le plus souvent ont été arrêtés par la police, de quoi lancer le débat sur le droit à critiquer la couronne. Un Britannique sur cinq est favorable à l’abolition de la monarchie, un chiffre qui pourrait gonfler avec la crise économique et les scandales.