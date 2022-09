Funérailles d'Elizabeth II : les puissants du monde font leurs adieux à la reine

500 chefs d'États et de gouvernements étaient réunis sur les sièges de l'abbaye de Westminster, lundi 19 septembre, pour les obsèques de la reine Elizabeth II. Tous ont dû respecter le protocole strict de l'événement.

Tous les puissants du monde étaient réunis dans l'abbaye de Westminster à Londres (Royaume-Uni), lundi 19 septembre, pour les obsèques de la reine Elizabeth II. Des chefs d'États, de gouvernement et les têtes couronnées du monde entier se sont déplacés, sans privilège ni préséance. Seul Joe Biden, le président américain, est arrivé dans sa propre voiture blindée, vers 11 heures du matin. Tous les autres ont dû emprunter des bus affrétés spécialement.

Déplacement exceptionnel de l'empereur du Japon

À l'intérieur, chacun a patienté pour être placé. Monarchie oblige, les dirigeants des républiques ont dû accepter de laisser aux premières loges les familles royales du monde, celles notamment des Pays-Bas et de Suède, le prince et la princesse de Monaco, ou encore le roi d'Espagne, Felipe. Même le monarque du Japon a fait le déplacement, Naruhito, lui qui d'ordinaire n'assiste jamais aux cérémonies funéraires, par tradition. Presque le monde entier était ainsi présent, à l'exception de ceux qui n'étaient pas invités : les dirigeants de Russie, Birmanie, Syrie, Afghanistan et Corée du Nord.