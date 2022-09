Solennité et émotion. Le début des funérailles d'Elizabeth II, lundi 19 septembre, a été marqué par le ballet des arrivées des dirigeants et chefs d'Etat du monde entier. Les visages fermés, Emmanuel Macron, Joe Biden, Justin Trudeau et les anciens Premiers ministres britanniques ont fait leur entrée un par un à l'intérieur de l'Abbaye de Westminster. Les membres de la famille royale sont ensuite entrés à la suite du cercueil. Retour sur ces moments forts qui ont précédé la cérémonie religieuse.

L'arrivée du couple Macron

Emmanuel Macron a été l'un des premiers chefs d'Etat à s'installer dans l'Abbaye de Westminster. Le président de la République était accompagné par sa femme Brigitte. Le couple a fait son entrée, une heure avant le début de la cérémonie, avec d'autres dignitaires étrangers, comme le président du Conseil européen, Charles Michel.

Joe Biden arrive après les autres chefs d'Etat

Pour des raisons de sécurité, Joe Biden est arrivé un peu plus tard, dans sa propre voiture "The Beast", avec sa femme Jill, alors que les autres chefs d'Etat étaient arrivés en car. Le président américain est le seul à avoir obtenu cette dérogation. Joe Biden aura été le dernier des 14 présidents américains que la reine Elizabeth II aura croisé au cours de son règne.

Les Premiers ministres britanniques entrent groupés

Le cortège des anciens Premiers ministres britanniques a fait son entrée groupé au sein de l'Abbaye. Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Tony Blair, Gordon Brown et John Major et leurs épouses se sont installés avant Liz Struss.

L'actuelle pensionnaire du 10 Downing Street est la 15e et dernière première ministre qu'a connu Elizabeth II au cours de son règne. Les deux femmes se sont rencontrées deux jours avant la mort de la reine à son château de Balmoral en Ecosse.

Camilla Parker-Bowles et la princesse de Galles Kate arrivent conjointement

Camille Parker-Bowles, la reine consort, a été accueillie devant l'Abbaye de Westminster par le doyen David Hoyle. Elle a précédé de quelques secondes, la princesse de Galles, Kate, accompagnée de deux de ses enfants, le prince Georges, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, parmi les plus jeunes invités de ces funérailles. Ils sont respectivement deuxième et troisième dans l'ordre de succession au trône. En revanche, leur frère cadet Louis est lui absent, sans doute à cause de son âge (4 ans).

Le cercueil sort de Westminster Hall, porté par des marins

Le cercueil de la reine a quitté Westminster Hall à 11 heures 40. Il a été placé sur un affût de canon. Il a été tiré jusqu'à l'abbaye de Westminster par des marins de la Royal Navy. Derrière le cortège, Charles III marchait entre sa sœur Anne et ses deux frères Andrew et Edward. Tous les quatre étaient sur la même ligne. Juste derrière, se trouvaient les princes William, Harry et l'un de leurs cousins.

Le prince Harry et le prince Andrew, qui n'occupent plus de fonctions royales, n'étaient pas en uniforme, contrairement aux autres enfants de la reine et au prince William. Ils avaient tout de même eu le droit de porter leurs uniformes devant le cercueil de la reine lors de la veillée de princes et de la veillée des petits-enfants.

Le cercueil précède le cortège royal dans l'Abbaye de Westminster

Le cercueil de la reine, "doublé" de plomb pour contenir la décomposition du corps, est entré dans l'Abbaye de Westminster à midi. Les membres de la famille royale ont été les derniers à prendre place. La duchesse de Sussex et épouse du prince Harry, Meghan, a également fait son entrée dans l'abbaye. Sept minutes se sont écoulées jusqu'à ce que le cercueil soit posé au cœur de l'enceinte.