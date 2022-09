Royaume-Uni : de nombreux défis attendent Charles III

A.Bouleis, C. Cuello, N. Salem J. Martin, C. Madini

À 73 ans, Charles III n’a pas manqué de temps pour se préparer à devenir le nouveau roi d’Angleterre. Pourtant, il se retrouve face à un chemin incertain, pavé de défis. Le nouveau souverain doit d’abord trouver sa place dans le cœur des Britanniques, encore partagés. "Il est très engagé sur le changement climatique, et c’est un sujet qui me parle beaucoup", souligne une Anglaise. Un de ses concitoyens n’est pas du même avis : "J’aurais préféré le prince William. En Angleterre, on préfère tous le prince William."

Jugé sur sa capacité à assurer l’unité du royaume

Le nouveau roi est déjà confronté à quelques contestataires, comme le 16 septembre dernier, au Pays de Galles. La voie des anti-monarchies n’avait jamais été aussi forte sous Elizabeth II. C’est surtout sur sa capacité à assurer l’unité du royaume que Charles III sera particulièrement attendu. Ses deux premiers déplacements l’ont conduit en Écosse et en Irlande du Nord, deux nations où les indépendantistes ont remporté les dernières élections.