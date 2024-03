Cancer de Kate Middleton : "Il est probable que son agenda soit complètement stoppé", indique le chroniqueur royal Frédéric de Natal

Frédéric de Natal, chroniqueur royal et spécialiste des monarchies, réagit dans le 12/13 info, samedi 23 mars, à l’annonce du cancer de Kate Middleton.

L’annonce de la princesse de Galles fait la Une des médias britanniques. "Je pense que [les Britanniques] sont un peu sous le choc de l’annonce. On savait qu’il y avait quelque chose, il y avait de fortes rumeurs. (…) La monarchie britannique a décidé de jouer la transparence, on pourra rendre grâce au geste de la princesse de Galles, d’être honnête", analyse dans le 12/13 info Frédéric de Natal, chroniqueur royal et spécialiste des monarchies, qui estime "qu’une fois le choc passé", les Britanniques feront "front commun derrière la famille royale".

Le roi Charles III souffre également d’un cancer

En effet, la famille royale est durement frappée par la maladie : outre Kate Middleton, le roi Charles III souffre également d’un cancer. "Du côté du roi, William va prendre de plus en plus le lead, (…) il est fort probable que diverses tâches soient confiées à la princesse Anne ou le duc d’Édimbourg, son frère et son épouse. Du côté de la princesse de Galles, il est probable que son agenda soit complètement stoppé, voire redistribué à des membres seconds du cercle royal", indique le spécialiste.