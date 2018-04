Harry et Meghan : les tribulations d'un prince

La reine d'Angleterre souffle ses 92 ans ce 21 avril. En attendant une troisième naissance dans la famille royale, le mariage du prince Harry se profile. Ce dernier événement met aussi le royaume en ébullition. "Ce sera l'événement de l'année. Exactement dans un mois, au château de Windsor. Pour ce mariage, il y a ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Ce que l'on ne sait pas, c'est notamment le créateur de la robe de mariée de Meghan. Le secret a été très bien gardé. [...] Il y aura une procession en carrosse pour aller saluer tous les sujets. Des sujets qui ont toujours eu une tendresse particulière pour Harry", commente le journaliste Loïc de La Mornais en direct de Windsor (Royaume-Uni).



Une jeunesse dorée, mais avec ses polémiques

Le prince Harry est longtemps resté le célibataire le plus convoité du royaume et au-delà. Un prince né avec tous les privilèges du monde, mais dont l'histoire aura aussi sa tragédie. Voilà pourquoi Harry tient une place à part dans le coeur des Britanniques, lui qui fut un orphelin parfois rebelle. Harry aura une jeunesse dorée, mais avec ses polémiques. Mais finalement, cela ne déplaît pas tant que cela à ses sujets. Le prince se marie avec l'actrice Meghan Markle. L'histoire dira s'ils seront heureux et s'ils auront beaucoup d'enfants.

