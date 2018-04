Gastronomie : les nids d'hirondelles, le mets raffiné de la Thaïlande

En Thaïlande, la province de Pattani a misé sur des centaines et des centaines d'oiseaux. On y rassemble, dans de grands bâtiments, des volatiles qui ressemblent à des hirondelles, mais qui sont en fait des martinets. La raison de ces investissements, ce sont les nids de ces oiseaux. Les martinets les fabriquent avec leur salive qui se solidifie en séchant et devient blanche. Toutes les deux semaines, ils sont récoltés délicatement.

Des produits de luxe

En Asie, ces nids d'oiseaux sont des produits de luxe, utilisés comme ingrédient dans la haute gastronomie. Le prix de base pour la matière brute est de 1 000 euros par kilo. Les nids partent dans toute l'Asie. Avant, ils passent par des laboratoires de nettoyage pour enlever minutieusement les plumes et le sable. Dans les restaurants, ils seront transformés en dessert ou en soupe sucrée. Pour les Chinois, ces nids d'oiseaux auraient de nombreuses vertus.

