Allemagne : travailler sans chef

En Allemagne, ils sont 20 dans une équipe d'ingénieurs réseau à travailler sans chef. C'est la deuxième fois que cette filiale de la Deutsche Bahn, la SNCF allemande, teste cette nouvelle forme d'organisation dans ses services. Une façon de repenser les relations au travail. Pour les salariés, la première chose à faire est de se parler. Quand il faut prendre des décisions importantes, répartir les tâches, cela se passe ensemble devant un tableau.

Une révolution dans le monde conservateur des entreprises allemandes

La direction a observé que la productivité était meilleure. Les équipes sans chef sont plus performantes. C'est une révolution dans le monde très conservateur des entreprises allemandes. Mais à la Deutsche Bahn, on en est convaincu : ce modèle a de l'avenir. La direction va donc poursuivre l'expérience. Dans l'équipe sans chef, personne ne souhaite de toute façon revenir à l'ancien modèle. Cela tente de plus en plus d'entreprises du pays.

