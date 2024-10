Guerre au Proche-Orient : de nombreux missiles tirés depuis l’Iran vers Israël

L’Iran a lancé des dizaines de missiles en direction d’Israël, mardi 1er octobre. Le porte-parole de l’armée israélienne a affirmé qu’une riposte allait intervenir.

Il ne reste rien d’un bâtiment complètement détruit par un des multiples missiles tirés mardi 1er octobre par l'Iran sur Israël. Heureusement la maison était inhabitée. Il n'y a pas de victimes en banlieue de Tel-Aviv. Les habitants du quartier sont venus voir ce matin l'étendue des dégâts. "On était aux abris, on a entendu quelques explosions un peu lointaines et une beaucoup plus forte. C'était celle-là. C'est vraiment tombé juste à côté de chez nous. Si c'était tombé sur notre maison, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est un miracle", explique un couple qui habite dans les environs. Dans ce quartier, plusieurs dizaines de maisons ont été touchées par le souffle de l’explosion.

Des missiles ont touché Israël

Hier, en début de soirée, une pluie de missiles iraniens dans le ciel d'Israël dans tout le pays de Tel-Aviv à Jérusalem. On les aperçoit même au niveau du mur des Lamentations. La plupart des projectiles sont interceptés par la défense antiaérienne, mais certains missiles se sont abattus entiers.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus