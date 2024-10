Réseaux sociaux : Instagram va lancer des comptes protégés pour les adolescents

Des comptes protégés pour les adolescents : c’est une révolution que s’apprête à lancer l’un des réseaux sociaux les plus populaires, Instagram.

Si vous hébergez un adolescent et le smartphone qui va avec, attention, vous aurez bientôt plus d’influence sur sa vie. Les yeux rivés sur leur smartphone, ils ignorent tout de la menace qui pèse sur eux ! Les parents vont dans quelques semaines contrôler Instagram et d’abord surveiller les noms des amis avec lesquels ils discutent. À 14 ans, Zoé passe une heure et demie par jour sur Instagram. Bientôt, avec le nouveau compte ado obligatoire, ses parents pourront bloquer l’application ou la mettre en sourdine pendant le lycée ou la nuit par exemple.

Un scan facial

Instagram rend donc obligatoire le contrôle parental dans une jungle d’images pas forcément adaptées à tous les regards. Car sur les réseaux, mentir sur son âge pour s’inscrire est un sport. Désormais, ceux qui changent d’âge seront trahis par un scan facial et leur carte d’identité. Enfin, chaque ado aura un compte privé sans risque d’être abordé par un inconnu. C’est bien mais pas suffisant.