Récolte de pommes : le succès des fruits à cueillir soi-même

Le succès des fruits et légumes à cueillir soi-même se confirme. C’est le cas pour les pommes. Des groupements de producteurs proposent aux clients de venir dans les vergers. Il est possible de prendre ce que l’on veut à un petit prix.

C’est armée d’une brouette que cette famille pénètre dans un verger de pommes golden. Venue des Bouches-du-Rhône juste pour la cueillette, Philippe a l’embarras du choix. Ici, pas de limite de poids, tout doit disparaître. Carole est arrivée avec une commande bien précise. "C’est pour faire des tartes, des crumbles", détaille-t-elle. Au total, ce sont 50 kilos de pommes récoltés en moins de 30 minutes.

Des frais en moins pour les agriculteurs

Et ce sont forcément des frais en moins pour les propriétaires, car il n’y a pas d’intermédiaires ni de frigos pour stocker les tonnes de fruits toute l’année. "On a beaucoup moins de main-d'œuvre et on le vend à un prix plus intéressant pour nous mais aussi pour le client", explique Emmanuelle Scotto, salariée du GAEC des Varzelles. À 70 centimes le kilo, le prix défie toute concurrence, mais la saison touche déjà à sa fin. D’ici une dizaine de jours, tout aura été récolté.