Fêtes de fin d’année : la SNCF ouvre ses réservations

Comment obtenir les meilleurs prix pour les vacances de Noël ? C’est ce mercredi 2 octobre que la SNCF ouvre ses réservations pour les fêtes de fin d’année. Comme souvent, il ne faut pas traîner pour réserver son billet au meilleur tarif.

Partir en vacances en train au meilleur prix, c’est possible, à condition de s’organiser. Depuis 6 heures du matin ce mercredi 2 octobre, les ventes sont ouvertes pour les fêtes de fin d’année et les voyageurs sont déjà à l’affût des bonnes affaires. Car si l’on veut voyager entre le 15 décembre et le 8 janvier, réserver dès cette semaine est décisif pour décrocher les meilleurs prix. Mais pour certains voyageurs, pas question d’anticiper, un voyage, ça s’improvise. "La plupart du temps quinze jours ou une semaine à l’avance je prends mon billet donc ça sous-entend que c’est très cher", déplore une voyageuse.

38% d’économies

Pourtant, ces économies peuvent représenter jusqu’à 38% si l’on réserve son billet une semaine à l’avance. Plus on attend, plus les prix augmentent. Des billets particulièrement demandés l’année dernière lors des fêtes de fin d’année.

