Inégalité hommes-femmes : les risques de séparation dans le couple augmentent quand la femme gagne mieux sa vie que son mari Durée de la vidéo : 2 min Inégalité hommes-femmes : le risque de séparation dans le couple augmente quand la femme gagne mieux sa vie que son mari Inégalité hommes-femmes : le risque de séparation dans le couple augmente quand la femme gagne mieux sa vie que son mari (France 2) Article rédigé par France 2 - A. Jolly, R. Casalis, A. Morel, N. Marcou France Télévisions JT de 13h France 2

C'est peut-être l'un des derniers tabous de l'égalité hommes-femmes. Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (INED), dans les couples, plus les femmes ont des revenus importants et plus il y aurait des risques de séparation.

Dans un couple, quand la femme gagne plus que son conjoint, le risque de séparation augmente, selon une étude. À Poitiers (Vienne), un commerçant vient de lancer son activité et il gagne moins que son épouse : "Ça ne change rien, c'est juste une adaptation qu'on doit faire sur le budget, mais (...) ce n'est pas parce que je suis l'homme que je dois gagner plus", explique-t-il. Qu'elles soient assumées ou occultées, les différences de revenus dans le couple sont depuis toujours un véritable sujet : à travail égal, salaire souvent inégal. Dans les années 70, les hommes interrogés dans la rue avaient une vision particulière sur le travail des femmes. Leurs propos ont été conservés dans les archives. Un long chemin vers l’égalité Aujourd'hui, deux raisons expliquent ces hausses des séparations quand les femmes dans le couple gagnent davantage d'argent. La première explication serait que l'ego des hommes serait touché et que les femmes, plus indépendantes financièrement, n'hésiteraient pas à quitter le foyer. Dans seulement un couple sur quatre, la femme gagne davantage que l'homme. Le chemin vers l'égalité est encore long. Parmi nos sources : Etude de l’INED Liste non exhaustive Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.