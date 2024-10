Haute-Savoie : à la poursuite des contrebandiers

À la frontière franco-suisse, la visite de la vieille douane de Châtel (Haute-Savoie), créée en 1923, permet de retomber à l'époque des douaniers et des contrebandiers.

À plus de 1.300 mètres d'altitude, la frontière entre la France et la Suisse. Un lieu et une histoire : celle de la contrebande en Haute-Savoie. Elle se raconte en visitant la vieille douane de Châtel. Ici, les douaniers ont longtemps pourchassé les contrebandiers, qui se livraient à toutes formes de trafics, dont celui des cloches de vache. Dans cette douane devenue un musée, les visiteurs découvrent l'histoire des produits de contrebande. Au 18e siècle, c'était le sel. La Savoie fait alors partie du royaume de Piémont-Sardaigne, qui lui imposait une taxe sur le sel.

Les cochons étaient saoulés

Tabac, café et chocolat entraient clandestinement. D'autres produits encore, que les visiteurs s'amusent à reconnaître à leur odeur. Les paysans passaient aussi des cochons et des vaches en contrebande. Et pour échapper aux douaniers, ils ont une astuce. Face au bruit que faisaient les cochons, ils étaient "saoulés à la gnôle". Dans ces montagnes enneigées, les douaniers étaient forcément sportifs et bons skieurs.

