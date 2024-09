Intempéries : un éboulement impressionnant en Haute-Savoie

En pleine journée, mardi 10 septembre, un éboulement spectaculaire s'est produit près de Vallorcine en Haute-Savoie.

Mardi 10 septembre, en milieu de journée, un randonneur filme un impressionnant éboulement. Il se trouve alors en haut montagne à une heure de marche de Vallorcine en Haute-Savoie. Sous ses yeux, d’énormes blocs de roche. Certains faisant plus 200 tonnes dévalent la pente. Ils s'écrasent en contrebas. En quelques minutes, une importante quantité de roche s’est détachée. C’est le plus important éboulement dans le massif du mont Blanc depuis le début de l'année.

Des phénomènes plus fréquents

Le week-end dernier, déjà dans les Pyrénées, des chutes de pierres ont coupé une route dans la vallée d’Aspe. Après de fortes pluies en Maurienne, l'an dernier, plusieurs milliers de tonnes de roche se sont écroulées sur une autoroute et une voie de chemin de fer. Ces phénomènes semblent de plus en plus fréquents et certains sont liés au réchauffement climatique.