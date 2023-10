Guerre entre le Hamas et Israël : des travailleurs gazaouis coincés en Cisjordanie dans des camps de fortune

Durée de la vidéo : 1 min

De nombreux travailleurs originaires de Gaza ont été installés dans des camps de fortune, en Cisjordanie. Ils travaillaient à Jérusalem jusqu'à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ils sont désormais dans l'attente de pouvoir rentrer chez eux et retrouver leurs familles, coincées sous les bombes.

Les traits tirés, marqués par des nuits sans sommeil, les yeux rivés sur leurs téléphones portables, des centaines de réfugiés palestiniens se sont installés dans un gymnase transformé en camp de fortune, à Ramallah, en Cisjordanie. La plupart sont originaires de Gaza. "On veut retourner à Gaza, mourir sur nos terres", confie l'un deux. Ces hommes travaillaient en Israël. Ils ont été expulsés après l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre.

"Ça bombarde partout, tout le temps"

Fahez, 45 ans, était ouvrier à Jérusalem. "Regarde, c'est là que je dors, sur le sol. Il n'y a plus de place à l'intérieur", explique-t-il. Sa famille est encore à Gaza, sous la menace permanente des bombardements. "Quand je les appelle, ils me disent toujours que ça va, mais ils mentent. Ça bombarde partout, tout le temps", ajoute Fahez. Leurs journées oscillent entre l'angoisse et l'attente interminable d'un appel de la famille. Mazen, lui, n'a aucune nouvelle de sa femme et ses enfants depuis douze jours. Après une énième tentative, il finit par avoir l'une de ses filles au téléphone.