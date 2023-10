Guerre entre le Hamas et Israël : dans les kibboutz, certains travailleurs thaïlandais et des habitants ont choisi de rester

Durée de la vidéo : 3 min

Malgré le traumatisme de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier et la peur de nouvelles incursions, des agriculteurs israéliens ont choisi de rester dans leurs kibboutz. C'est aussi le cas de certains ouvriers thaïlandais qui y travaillent.

Des agriculteurs israéliens armés surveillent l’entrée de leurs kibboutz, à moins d’un kilomètre de Gaza. Certains craignent les incursions du Hamas. "On les a neutralisés", affirme un fermier qui tente de rassurer un ouvrier thaïlandais. La ferme compte 350 vaches laitières et il faut bien assurer la traite, quel que soit le danger. Au moins 15 Thaïlandais ont été tués dans les kibboutz à la suite de l’attaque du Hamas.



"On n'est pas des héros"

"On n'est pas des héros, on est des agriculteurs, on aime la vie, on ne voulait pas se battre, on ne voulait pas la guerre", témoigne un habitant. Dans cette zone, il n’y a pas de lieu sûr pour les habitants des kibboutz. Des lycéens se sont portés volontaires pour aider, car les écoles sont de toute façon fermées. Dans un kibboutz, l’armée israélienne est présente, mais discrète. Même s’il reste quelques Israéliens et quelques Thaïlandais, la peur semble se propager. Le risque est que tout le bétail soit abandonné.