Guerre entre le Hamas et Israël : l'aide humanitaire toujours bloquée à l'entrée de la bande de Gaza

De nombreux camions humanitaires sont installés à l'entrée de la bande de Gaza, dans l'attente de pouvoir y accéder, vendredi 20 octobre. Sur place, la situation est urgente, et la population manque de tout, notamment d'eau et de médicaments.

Sur des images satellites du poste-frontière de Rafah, dans la bande de Gaza, on distingue les files de camions humanitaires dans l’attente, vendredi 20 octobre. Du côté palestinien, des ouvriers s’affairent toujours pour remettre en état la route qui mène au passage, endommagée par les bombardements. Pour préparer cette arrivée, Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, s’est rendu sur place pour réclamer un cessez-le-feu et permettre à l’aide d’arriver en toute sécurité. "Nous avons tant de camions remplis d’eau, de carburants et de médicaments. (...) Ces camions sont la différence entre la vie et la mort pour tant de gens", a-t-il affirmé.



Une situation catastrophique

Les ONG présentes sur place décrivent une situation catastrophique. Les Gazaouis manquent de tout : "On est coupés du monde, on n'a aucun moyen de communication", s'inquiète une habitante. L’aide humanitaire devrait pouvoir accéder à Gaza dans la journée de samedi.