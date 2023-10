Guerre entre le Hamas et Israël : à Gaza, un hôpital dépassé par l'afflux de blessés

Durée de la vidéo : 2 min

M. de Chalvron, T. Abu Rahmeh, C. Ricco

L'hôpital Shifa doit faire face aux dizaines de blessés qui arrivent après chaque bombardement sur la bande de Gaza. Les moyens matériels et humains manquent, alors que les besoins sont massifs et urgents.

Dans la bande de Gaza, après chaque bombardement israélien, les blessés sont amenés à l'hôpital par tous les moyens disponibles. Un immeuble vient d'être détruit, faisant des dizaines de blessés, dont plusieurs enfants. Au milieu des blessés, des journalistes palestiniens sont présents dans l'hôpital Shifa, le plus grand et le mieux équipé de la bande de Gaza. Dans ce chaos, un chirurgien passe ses journées en salle d'opération. Entre le manque de matériel, de médicaments et de personnel, il reconnaît que l'hôpital est au bord de la rupture.



200 patients n'ont pas pu être opérés

"On a plus de 200 patients qui ont besoin d'être opérés et qui n'ont pas pu l'être parce que, quand ils sont arrivés, il y avait déjà des patients qui étaient blessés", raconte le Pr Ghassan Abu Sitta, chirurgien à l'hôpital Shifa. Des milliers de personnes se sont installées aux alentours de l'hôpital. Installés sommairement, les déplacés palestiniens espéraient trouver la sécurité.