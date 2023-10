Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'aide humanitaire va pouvoir entrer dans la bande de Gaza

Les camions d'aide humanitaire qui stationnent depuis plusieurs jours aux portes de la bande de Gaza vont pouvoir entrer. Les présidents américain et égyptien "se sont mis d'accord sur l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza via le terminal de Rafah, de manière durable", a annoncé Le Caire, dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 octobre. Un peu plus tôt, Joe Biden avait obtenu le feu vert d'Israël pour faire passer l'aide humanitaire par ce point de passage situé au sud de l'enclave. Suivez notre direct.

Le terminal de Rafah opérationnel au plus tôt vendredi. Toutefois, cette aide ne pourra vraisemblablement pas arriver avant vendredi en raison de travaux à faire sur la route, détruite par les bombardements israéliens.

La Russie va livrer prochainement 27 tonnes d'aide humanitaire à Gaza. "Un avion spécial (...) s'est envolé de l'aérodrome de Ramenskoïe, près de Moscou, vers l'aéroport d'El-Arich, en Egypte, a annoncé le ministère russe des Situations d'urgence. L'aide humanitaire russe sera remise aux représentants du Croissant-Rouge égyptien pour être envoyé dans la bande de Gaza."

Rishi Sunak se rend en Israël jeudi. Le Premier ministre britannique fait le déplacement "pour éviter une dangereuse escalade supplémentaire dans la région". Il doit rencontrer son homologue Benyamin Nétanyahou et le président israélien, Isaac Herzog.

L'Autorité palestinienne réclame une enquête de la CPI. Alors qu'Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement après l'explosion meurtrière qui a eu lieu à l'hôpital al-Ahli de Gaza mardi soir, "l'Etat palestinien a déposé [mercredi] un dossier devant la CPI [Cour pénale internationale]", a précisé sa représentante en France, Hala Abou Hassira.

Des manifestants investissent le Capitole pour demander le cessez-le-feu. Au moins une centaine de manifestants ont occupé un bâtiment du Congrès américain pour exiger des élus et de l'administration Biden qu'ils fassent pression pour un cessez-le-feu à Gaza. Ils ont mis en place un "sit-in" et ont ensuite commencé à être interpellés par les forces de l'ordre. C'est l'organisation Jewish Voice for Peace, qui regroupe des personnes juives opposées à la colonisation israélienne, qui a appelé au rassemblement.