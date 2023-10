Guerre entre le Hamas et Israël : à Gaza, "chaque minute compte", selon une humanitaire

Durée de la vidéo : 5 min

Silvia Caruso, directrice adjointe des opérations d'urgence au PAM, programme alimentaire mondial, est l'invitée du 19/20 info, vendredi 20 octobre.

Un premier camion d'aide humanitaire devrait entrer, samedi 21 octobre, dans la bande de Gaza. "La situation est dramatique à Gaza", affirme Silvia Caruso, directrice adjointe des opérations d'urgence au PAM, programme alimentaire mondial. Elle souligne qu'avant la crise, 1,5 million de personnes avaient besoin d'aide alimentaire et que la situation s'était aggravée. La population manque de nourriture, d'eau et d'électricité.

Des besoins estimés à 100 camions par jour

"On est en train de mobiliser environ 1000 tonnes de nourriture. C'est en grande partie de la nourriture prête à la consommation. Car le manque d'électricité signifie que les familles ont du mal à cuisiner", explique Silvia Caruso, qui demande "non pas un accès ponctuel", mais un "accès soutenu à cette aide". L'ONU a estimé à 100 camions par jour les besoins des Gazaouis. Des avions amènent de l'aide alimentaire et de l'aide médicale qui attend d'entrer à la bande de Gaza. "Chaque minute compte et chaque minute fait la différence aujourd'hui pour les gens de Gaza", conclut-elle.