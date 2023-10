Mutilations dentaires à Marseille : Lionel Guedj et son père écopent respectivement de 8 et 5 ans de prison

Durée de la vidéo : 1 min

Lionel Guedj et son père ont été condamnés respectivement à huit et cinq ans de prison pour avoir mutilé près de 400 patients entre 2006 et 2012. Les deux dentistes pratiquaient des interventions sur des dents saines pour faire gonfler la note.

C'est en visioconférence depuis la maison d'arrêt de Draguignan (Var) que l'ancien dentiste Lionel Guedj a assisté à la lecture de la décision, vendredi 20 octobre. Sur des images tournées au dernier jour du procès en juin 2023, lui et son père, également mis en cause, étaient escortés sous les huées des victimes. Après plus de dix ans de procédure, Lionel Guedj a été condamné à huit ans de prison ferme. Son père, qui comparaissait libre, a écopé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement avec un mandat de dépôt immédiat.



Dépôt d'un pourvoi en cassation pour Lionel Guedj

Ils sont accusés d'avoir mutilé près de 400 patients entre 2006 et 2012. "Pour les parties civiles, cette sanction, c'est aussi la reconnaissance de la qualité de victime, et c'est aussi la première étape pour être enfin dans une démarche indemnitaire qu'on leur refusait jusqu'à présent", a déclaré maître Marc Ceccaldi, avocat de 57 parties civiles. Durant six ans, les deux dentistes pratiquaient des interventions sur des dents saines pour faire gonfler la note. Pour les syndicats, l'Assurance maladie aurait dû réagir plus tôt. L'avocat de Lionel Guedj a annoncé le dépôt dès vendredi d'un pourvoi en cassation.