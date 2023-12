Accueil Monde Nouvel An 2024 Réveillon du Nouvel An : un repas à prix cassés grâce aux magasins antigaspi, c’est possible Durée de la vidéo : 1 min Réveillon du Nouvel An : un repas à prix cassés grâce aux magasins antigaspi, c’est possible Réveillon du Nouvel An : un repas à prix cassés grâce aux magasins antigaspi, c’est possible - (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Adriens-Allemand, A. Belderrain, C. Gadelorge, L. Viannay, C. Teophilos France Télévisions

Le repas du Nouvel An est un dîner que certains souhaitent le plus vertueux possible. Des magasins bradent les produits stars de la fin d’année. Le 13 Heures a tenté d’acheter un menu complet.

À deux jours du réveillon, le saumon est réapprovisionné dans un magasin antigaspi en région parisienne. Seuls des produits avec des dates limite de consommation courte y sont vendus, à des prix plus bas qu’en grande surface. Le 13 Heures a voulu regarder s’il était possible de faire un menu de fête. En entrée : du saumon à 8,50 euros contre 10,50 euros en grande surface, et un bloc de foie gras à 14,99 euros au lieu de 24,20 euros. Une réduction de 45 % Le plat principal se trouve au rayon volaille. Un chapon fermier label rouge, périmé 1er janvier, est vendu à 19,99 euros au lieu de 45 euros. Il vient directement de l’industriel qui n’a pas réussi à le vendre aux grandes surfaces. "En période de fêtes, les industriels savent que si ce n’est pas vendu, ça part à la poubelle parce que personne n’achètera le 15 janvier", explique Jean-Charles Poltron, directeur du magasin. En dessert, le choix se porte sur une bûche pâtissière goût café, à 3,50 euros au lieu de 4,90 euros. Au total, le menu complet revient à 46,98 euros au lieu de 84,60 euros, soit une réduction de 45 %. S’ils ne sont pas vendus, les produits seront donnés à des associations.

