États-Unis : la côte californienne frappée par de fortes vagues

La côte californienne, au sud-ouest des États-Unis, est actuellement frappée par des vagues particulièrement violentes. Certaines d'entre elles ont atteint jusqu'à 12 mètres de haut. Huit personnes emportées par le courant ont dû être hospitalisées.

Jeudi 28 décembre à Ventura (États-Unis), une station balnéaire près de Los Angeles, une vague d’une puissance exceptionnelle a emporté 20 personnes qui se promenaient sur le front de mer. Huit d’entre elles ont été blessées. D’autres localités de la côte californienne ont subi les caprices du Pacifique. À 400 km plus au nord, à Santa Cruz, près de San Francisco, les vagues de l’océan ont envahi une partie de la ville. Les rues et les commerces sont dévastés. "Ça devait être un très bon week-end pour le business. Maintenant, je ne sais plus quoi faire, il n’y a plus d’électricité", déplore une commerçante.

Jusqu’à 12 m de hauteur

Même spectacle de désolation à Rio del Mar. La mer a tout emporté. Les riverains habitués aux tempêtes n’avaient jamais assisté à un tel déchaînement. "Il y a eu des scènes de panique. Les gens n’étaient pas du tout préparés", explique une riveraine. Au plus fort de la tempête, certaines vagues ont culminé jusqu’à 12 m de hauteur, ce qui n’a pas découragé les surfeurs les plus intrépides à tenter une sortie en mer.