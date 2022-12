Consommation : des paniers festifs antigaspi pour le réveillon du 31

Pour se régaler le soir du 31 décembre, il est possible de se tourner vers les paniers-mystères. Composés d'invendus ou d'articles proches de la date de limite de consommation, ils sont en ce moment garnis de produits festifs.

Maurice est étudiant. À la veille du Réveillon du Nouvel An, il a récupéré dans un supermarché un panier vendu 75 % moins cher. "Là, j'ai dû payer un peu moins de cinq euros", affirme-t-il. Il contient des produits du quotidien ou de fêtes, mais bientôt périmés. De plus en plus d'enseignes proposent ce type de paniers via des applications, comme Phenix ou TooGoodToGo.

Éviter les invendus dans les magasins



"Dans les périodes comme Pâques avec les chocolats (…) ou Noël avec les produits de fêtes, on a une forte rotation des stocks dans les magasins, une forte demande sur un temps restreint sur des produits très spécifiques (…), et ça, ça génère beaucoup d'invendus chez les magasins", explique Clément Carreau, porte-parole de "Phenix". Baptiste Belin, directeur d'un Franprix à Lyon (Rhône), a confectionné jusqu'à 18 paniers par jour durant les vacances.