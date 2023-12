Noël : à Naples, pas question de terminer l’année sans une partie de tombola

Chaque année, pour Noël, les habitants de Naples en Italie se passionnent pour le jeu de la tombola. Une tradition conviviale qui réunit les petits comme les grands.

La tombola est une tradition incontournable lors des repas de Noël napolitains en Italie. Les règles du jeu de hasard s’inspirent de l’histoire tumultueuse de la ville du sud de l’Italie. Le principe est simple : on tire au sort des numéros dans un panier en osier, et le premier à remplir sa grille remporte la partie. Mais dans la tombola de Naples, chaque numéro renvoie à un symbole. "10 : le canon, 64 : les religieuses, 69 : les dettes."

Une évolution du loto face à la censure

"On est tous ensemble, c’est un super jeu et en plus il y a des prix à gagner", s’exclame un jeune garçon. Le jeu fait son apparition à Naples au milieu du XVIIIe siècle, où il est autorisé par le roi Charles III tout au long de l’année sauf à la période de Noël. Une exception faite pour ne pas détourner les fidèles de la prière. Mais les Napolitains ne veulent pas se passer du jeu et inventent "le loto des petites ruelles de la ville" au cours duquel ils crient les numéros "avec un code", explique Davide Brandi, historien spécialiste de Naples. Ainsi naissent les symboles correspondants.