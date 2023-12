Nouvel An 2024 : les Français tous déguisés pour le réveillon ?

Les soirées déguisées ont la cote pour ce réveillon. Tour d’horizon des costumes.

Masqués, grimés ou chapeautés, ils finiront l’année en beauté et costumé. Dans une boutique niçoise de location de déguisements, un couple prépare un réveillon sur le thème de Versailles. "On retrouve l’esprit d’enfant, on s’amuse, et malgré notre âge, on a encore envie de s’amuser", confie l’homme. Avec 20 000 costumes au choix dans les rayons, il y en a pour tous les budgets : de 35 à 400 euros. "Autour de 40 euros, on arrive à trouver quelque chose qui peut être un peu sympathique", indique Pierre, conseiller de vente dans le magasin Fiesta Folie’s.

Cap sur les accessoires

Un jeune homme, qui organise une soirée déguisée chez lui, tient à avoir le déguisement de magicien le plus complet possible. Être costumé est parfois obligatoire pour accéder à certaines soirées, aussi certains doivent se creuser la tête. "C’est un plaisir, on sait qu’on va rigoler. Un peu une contrainte, parce qu’il faut choisir", résume un client. Dans une autre enseigne à Mougins (Alpes-Maritimes), ce sont surtout les accessoires qui sont recherchés, comme les perruques.