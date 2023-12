Réveillon du Nouvel An : les huîtres, grandes absentes des tables des Français ?

Elles sont d’ordinaire les stars du réveillon du Nouvel An, mais ne sont cette année pas à la fête. Après le bassin d’Arcachon, certaines huîtres normandes sont interdites à la vente, de quoi alimenter une forme de psychose injustifiée chez les consommateurs.

La bourriche sous le bras, ce client ne mangera pas d’huîtres pour le réveillon dimanche soir. "On va manger chez des amis qui n’ont pas l’habitude, donc ça sème un doute", explique-t-il. Depuis la matinée, de nombreux clients annulent leur commande et viennent se faire rembourser. "C’est une période de l’année quand même assez chargée au travail. On aime bien la prendre avec plaisir. Là, d’être surmenés comme ça, devoir se justifier, c’est compliqué et un peu stressant", commente Marion Quénet-Lejeune, ostréicultrice.

La purification à l’eau de mer, un gage de sécurité sanitaire

D’autant que l’interdiction de commercialisation des huîtres ne concerne pas la ville de Lestre (Manche). À 8 km de là, Simon Lejeune croise les doigts pour que la contamination ne s’étende pas. "Le norovirus peut être partout. On a la chance de ne pas être concernés, après voilà, on peut y être demain malheureusement", dit-il, avant d’assurer : "Pour l’instant, il n’y a aucun souci". Les huîtres sont passées dans un bassin de purification à l’eau de mer, un gage de sécurité sanitaire.