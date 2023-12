Nouvel An 2024 : comment les Français vont-ils souhaiter la nouvelle année ?

Une fois que les 12 coups de minuit auront retenti, viendra le temps d'envoyer vos vœux. Mais comment faire pour se souhaiter une bonne année ?

Dans la soirée du dimanche 31 décembre, vous recevrez peut-être un SMS de bonne année. Le téléphone plutôt que la carte de vœux, est-ce toujours aussi évident pour 2024 ? "Les cartes c’est une jolie tradition, mais personnellement, je ne [les] utilise plus", admet une femme. 13% de SMS en moins sont envoyés depuis 2019. Les pratiques évoluent. Dans les années 2000, on envoyait des mails personnalisés.

L’éternelle carte postale

Mais la plus vieille façon d’envoyer ses vœux reste la carte postale. Elle connaît son âge d’or au début du XXème siècle. Des années plus tard, pour certains pas question de faire disparaître la tradition. Dans une papeterie, une retraitée de 90 ans en achète chaque année. "C’est le lien d’abord, et pour souhaiter des vœux à qui on aime. [Les textos] c’est impersonnel, ce n’est pas de mon âge", confie-t-elle. Pour séduire les plus jeunes, la carte postale tente ainsi de se moderniser.