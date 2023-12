Les faux chauffeurs de taxis sont de plus en plus nombreux, et de mieux en mieux organisés. Ils arnaquent chaque année des milliers de touristes.

Dans quelques mois, l’aéroport de Roissy sera la porte d’entrée pour des centaines de milliers de spectateurs des Jeux olympiques. Chaque jour, une apre bataille se livre entre taxis et chauffeurs clandestins. Comment s’organisent-ils ? Une équipe de France 2 a enquêté. Un chauffeur clandestin dirige vers un homme qu’il désigne comme un chauffeur. Or démarcher les clients est illégal, et le prix annoncé est 15 euros plus cher que le tarif réglementé.

Des réseaux similaires à ceux des trafics de stupéfiants

Ces faux taxis, non déclarés, soutirent parfois jusqu’à plusieurs centaines d’euros à leurs victimes. Sur les réseaux sociaux, des internautes mettent en garde. Le business, lucratif, est structuré en réseaux, similaires à ceux des trafics de stupéfiants. L’un d’eux vient d’être démantelé. Pour éviter les contrôles des forces de l’ordre, les faux taxis payaient des guetteurs jusqu’à 140 euros par semaine. Les informations étaient transmises via une messagerie cryptée. Un policier, qui souhaite rester anonyme, évoque une "organisation mafieuse", avec son lot d’intimidations et de menaces.