Carte Attaque de l'Iran contre Israël : quelles sont les bases militaires françaises destinées à assurer la "sécurité" de la région ?

La France dispose de plusieurs bases militaires au Proche-Orient et au Moyen-Orient, notamment en Irak, aux Emirats arabes unis, au Koweit, au Qatar, au Liban et en Jordanie.

Plus de 300 drones et missiles envoyés vers Israël depuis l'Iran ont été interceptés, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril. Selon l'armée israélienne, plus de "99% des tirs" l'ont été par Israël et ses alliés, notamment la France. L'armée française "a participé à des actions d'interception", a confirmé Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères français, interviewé dimanche 14 avril dans le "20 heures" de France 2. "Nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale", a expliqué le ministre, rappelant que la France dispose de bases militaires dans la région.

La France est en effet présente dans cette vaste zone dans le cadre de l'opération Chammal, lancée en 2014 et qui rassemble 80 pays et cinq organisations internationales. Elle vise à "apporter un soutien militaire aux forces irakiennes engagées dans la lutte contre Daech", selon le ministère des Armées. Plus de 600 militaires français stationnent ainsi au Proche-Orient dans le cadre de cette opération. En Irak, la France dispose de deux bases, l'une à Bagdad et l'autre à Erbil. Depuis janvier 2022, les armées régulières françaises ne participent plus aux opérations au sol, pour laisser la main à l'Irak. L'armée française apporte son soutien à l'armée irakienne en formant les troupes. Le but, à terme, étant de permettre à l'Irak d'assurer seul sa sécurité, selon le ministère des Armées.

Une base française qui abrite 650 militaires à Abou Dhabi

L'armée française est également présente au Koweit et au Qatar, toujours dans le cadre de l'opération Chammal. Au Qatar, la base américaine d'Al-Udeid accueille des troupes françaises. Au Koweit, la présence française émane principalement de la base d'un autre pays, les Emirats arabes unis. Une importante base militaire française se situe en effet à Abou Dhabi, où sont stationnés près de 650 militaires, selon le ministère des Armées. Depuis cette base, implantée en 2009, l'armée française a notamment pour mission de "contribuer à la stabilisation et au maintien de la paix dans la zone".

Cette base est également connue pour être une zone d'entraînement où des soldats français, mais également des contingents étrangers alliés de la France, viennent "parfaire leur aguerrissement en milieu désertique et en zone urbaine moyen-orientale". La marine française intervient par ailleurs régulièrement dans le golfe Persique, avec l'appui de la base d'Abou Dhabi.

Une présence au Liban dans le cadre de la Finul

Dans le cadre de l'opération Daman, l'armée française est également présente au Liban. La France y déploie près de 700 soldats, sous mandat de l'ONU, en tant que l'un des principaux pays contributeurs de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Cette unité a été créée en 1978 à la suite de l'invasion du Liban par Israël et compte "10 500 casques bleus provenant de 48 nations", selon le ministère des Armées. A la tête de l'état-major de la Finul, on retrouve d'ailleurs le général de brigade français Bruno Helluy. Les soldats français sont, eux, principalement regroupés au sein de la Force commander reserve (FCR), une force franco-finlandaise, qui constitue "le principal moyen de réaction, de dissuasion et de coercition de la Finul". Sa base se situe à Deir Kifa, dans le sud du Liban.

Enfin, la France peut compter sur sa base aérienne projetée (BAP) au Levant, située sur en Jordanie, à Prince-Hassan. Depuis cette base, les soldats de l'armée de l'air contribuent à la lutte contre le terrorisme dans la région dans le cadre de l'opération Chammal. La Jordanie est un allié de la France dans la région : le 5 janvier, la France et la Jordanie ont par exemple largué depuis les airs sept tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza.