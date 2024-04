Attaque de l'Iran contre Israël : "La France a pris ses responsabilités", affirme Stéphane Séjourné

Invité sur le plateau du 20 Heures, dimanche 14 avril, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur l'attaque iranienne en Israël et s'est notamment exprimé sur le rôle des troupes françaises présentes dans la région.

Dimanche 14 avril, Stéphane Séjourné, était l’invité du 20 Heures, pour échanger à propos l’attaque iranienne envers Israël, survenue la veille. "C’est la première fois que l’Iran s’en prend directement à Israël", a d’abord tenu à rappeler le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a souligné qu’il s’agissait d’une attaque "sans précédent" et "d’envergure" que la France condamne "avec la plus grande fermeté". Stéphane Séjourné a ensuite indiqué que la France se préparait à cette attaque depuis près de 48 heures, avec des consignes précises à destination des voyageurs et des ressortissants français.

Protéger les Français sur place

Selon Stéphane Séjourné, "il ne faut pas inverser les responsabilités", puisque "ce sont les Iraniens qui ont attaqué Israël". "Depuis 1979, l’Iran a mis au cœur de sa diplomatie la haine contre Israël", a-t-il encore souligné. Concernant l’intervention des militaires français, le ministre a estimé que, la France étant "un acteur majeur de la sécurité régionale", elle a pris ses responsabilités.



"L’attaque iranienne ne mettait pas uniquement en cause Israël mais portait atteinte à la sécurité de nos forces et violait l’espace aérien de nos partenaires arabes", a-t-il détaillé. Stéphane Séjourné persiste que le rôle de la France est avant tout d’assurer la sécurité des ressortissants français dans la région.