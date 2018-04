Japon : un pays sans immigrés

C'est un visage méconnu du Japon : celui d'une nation fermée comme une forteresse : les chiffres sont édifiants. L'an, dernier, 20 réfugiés, contre 32 000 en France. Selon Hidenobu Matsuzawe, bénévole qui aide les migrants kurdes au Japon, "le gouvernement n'en a rien à faire d'eux. Les demandeurs d'asile ne sont même pas traités comme des humains. Pour moi, japonais, c'est une honte de voir ça". Même ceux qui ont finalement obtenu l'asile ont été choqués par l'accueil glacial des autorités japonaises.

4 ans et demi d'attente

Zaw Min Htut est un Rohingya, il a fui les persécutions en Birmanie et s'est installé au Japon il y a 20 ans. Il y est parfaitement intégré, patron d'une entreprise de recyclage, avec dix salariés. Il reste toutefois traumatisé par son arrivée à Tokyo, où il a connu le sort de nombreux demandeurs d'asile : un an dans un centre de détention et quatre ans et demi d'attente avant le statut de réfugié. La politique migratoire japonaise est l'une des plus sévères au monde. Pourtant le pays vieillit, les naissances s'effondrent ; il perdra 40 millions d'habitants d'ici 50 ans, le tiers de sa population.

