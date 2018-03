Le moment tant attendu est enfin arrivé au Japon. Les cerisiers sont en fleurs. On les appelle des sakura. C'est un déferlement de rose et de blanc qui transforme le paysage de la capitale Tokyo, d'où s'exprime la correspondante de France 2 Justine Jankowski. C'est un phénomène presque sacré au Japon. C'est l'Agence nationale de la météo qui annonce la floraison et la nouvelle est ensuite relayée par tous les médias dans tout le pays.

Un arbre en danger

Les Japonais affluent dans les parcs, s'installent sous ces cerisiers ornementaux et ils admirent ces fleurs parfois pendant plusieurs heures. Cette année, une espèce d'insectes menace les cerisiers. Ce parasite ronge les troncs de l'intérieur. Une raison de plus pour les Japonais de contempler cette fleur en péril, conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT