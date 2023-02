Union européenne : la Commission européenne interdit TikTok pour ses employés

Soucieux de protéger des informations confidentielles, la Commission européenne a interdit l’application TikTok pour ses employés, étant donné les soucis de protection des données de l’application chinoise.

Les employés et fonctionnaires de la Commission européenne ont appris la nouvelle dans une communication interne : à partir du 15, interdiction pour eux d’utiliser TikTok. Une mesure qui vaut pour les téléphones professionnels mais aussi personnels quand des applications de travail sont installées dessus. Une interdiction nécessaire pour la Commission en raison des problèmes de protection de données liés à l’application chinoise.

L’application également bannie aux USA

“La mesure a pour but de protéger la Commission contre des menaces de cybersécurité et des actions qui peuvent être exploitées par des pirates contre l’environnement de la Commission”, justifie Sonya Gospodinova, porte-parole de la Commission européenne. Même défiance aux États-Unis, où les fonctionnaires n’ont plus le droit d’utiliser TikTok depuis le mois de décembre. Idem pour la Chambre des représentants et le Sénat.