Guerre en Ukraine : un an de guerre, la chronologie du conflit

Un an jour pour jour après l’invasion russe en Ukraine, la guerre perdure à l’est de l’Europe. Retour sur la chronologie du conflit.

Des vies à jamais bouleversées. L’ordre d'invasion a été lancé, le 24 février 2022, depuis le Kremlin. Au premier jour de guerre, les Ukrainiens fuient, à Kiev la résistance s’organise. Dans les faubourgs de leur capitale, les Ukrainiens tiennent et, contre toute attente, l’armée russe recule dans une ville dont le nom va faire le tour du monde : Boutcha, théâtre d'exécutions. Fin mars, la guerre se concentre à l’est et embrase Kharkiv, deuxième ville du pays, et Marioupol.

"De Kiev à Bakhmout, un an sous les bombes" : découvrez notre grand format visuel qui retrace l'horreur de la guerre en Ukraine, à travers huit lieux emblématiques

Le risque nucléaire

Durant l’été 2022, la centrale nucléaire de Zaporijia est prise sous les feux croisés de l’artillerie. Le monde craint l’accident. Dans le même temps, le Kremlin brandit la menace, à peine voilée, d’une frappe nucléaire, tandis que l’Europe, et notamment la France, augmente la livraison de matériels militaires. A l’automne, l’Ukraine contre-attaque et reprend plusieurs villes, comme Kherson. Depuis l’hiver, la Russie redouble d’effort pour contrôler le Donbass.