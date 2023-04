Guerre en Ukraine : sur le front, des musiciens jouent pour les soldats ukrainiens

Sur le front, certains bataillons ukrainiens ont pu croiser la route d'un groupe de musiciens, qui se déplace auprès des soldats pour les soutenir et leur faire oublier, même brièvement, la brutalité des combats.

En Ukraine, un groupe de musiciens parcourt les bataillons militaires et garde précieusement les insignes de ceux devant lesquels il a joué, parfois dans des conditions invraisemblables. Dix mois déjà qu'ils sont en tournée au plus près du front. Ce matin-là, ils ont rendez-vous avec des artilleurs de Bakhmout. Nikola est le fondateur de cette troupe itinérante. "Les Russes sont maudits : même quand ils sont morts, ils ne vont pas au paradis, ils retournent en Russie", chante-t-il devant les soldats.

"Le parfum de la vie civile"

"Ça nous détend, on oublie les combats [pendant] un instant. C'est une vraie bouffée d'air, un peu comme le parfum de la vie civile", raconte, souriant, l'un d'entre eux. Inna Ischenko joue du bandoura, le plus vieil instrument d'Ukraine. "Au début, j'avais peur d'aller sur le front. J'ai joué une première fois à l'hôpital militaire de Kiev, devant les blessés, et quand j'ai vu les yeux des soldats avant et après avoir joué, j'ai compris que c'était important", raconte-t-elle.