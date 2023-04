Eurozapping : les ressortissants britanniques évacués du Soudan, Navalny jugé en Russie, l'Ukraine commémore Tchernobyl

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 26 avril.

Comme la France, le Royaume-Uni évacue ses ressortissants du Soudan, mercredi 26 avril. Évacués d'urgence de Khartoum, les premiers Britanniques débarquent à Larnaca (Chypre) depuis un avion militaire. "On a entendu beaucoup de tirs quand on était à la maison, mais on est vivants", témoigne un enfant.

Alexeï Navalny, le plus célèbre opposant au régime de Vladimir Poutine, comparaît de nouveau devant la justice russe. Déjà emprisonné, il est apparu en vidéo, fatigué mais souriant, pour rejeter les accusations en "extrémisme" qui le visent. Il a déjà été condamné, notamment, pour corruption, fraude, outrage, et encourt cette fois 35 ans de réclusion.

L'Ukraine commémore le drame de Tchernobyl

37 ans après, l'Ukraine se recueille sur le mémorial de Tchernobyl, à Kiev, en présence du président Volodymyr Zelensky. Une cérémonie sobre, en souvenir de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale explosait, dans un territoire qui faisait alors partie de l'URSS.