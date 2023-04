Handicap : Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures pour une meilleure inclusion

Le chef de l'État a dévoilé à l'Élysée plusieurs mesures, mercredi 26 avril, pour permettre une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. 1,5 milliard d'euros doivent être consacrés à ce programme, qui divise les associations.

Emmanuel Macron a annoncé, mercredi 26 avril, diverses mesures pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Parmi les mesures les plus marquantes, les fauteuils roulants doivent être mieux pris en charge "pour certaines bourses". Ils seront intégralement remboursés à partir de 2024. Cinq volets ont été détaillés par le président de la République, l'un d'eux visant une meilleure accessibilité dans l'espace public.

Un accueil mitigé du côté des associations

"L'État va consacrer 1,5 milliard d'euros. C'est une ligne budgétaire lourde", a-t-il assuré, expliquant qu'il voulait suivre "une véritable programmation" de ces mesures.. "C'est satisfaisant, ça va assez loin, et il y a quand même une réelle ambition de prendre en compte le handicap", estimait Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie, à la sortie de l'Élysée. Mais de nombreuses associations avaient d'ores et déjà boycotté le rendez-vous, déplorant un manque d'ambition et de concertation.