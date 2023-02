Guerre en Ukraine : la Chine veut se poser en arbitre

Depuis Pékin, le gouvernement chinois a fait savoir qu'il souhaitait élaborer un plan pour mettre fin au conflit en Ukraine. De son côté, l'Otan peine à lui faire confiance, notamment après le partenariat "illimité", signé entre la Russie et la Chine, peu avant le début de la guerre.

La nouvelle a fait la Une en Chine. Pékin veut se poser en arbitre international et propose un plan pour ramener la paix en Ukraine. Un document qui appelle à respecter la souveraineté de tous les pays, cesser les hostilités, avec des clauses qui visent directement les États-Unis et l'Occident. Mettre fin aux sanctions unilatérales et renoncer à la mentalité de guerre froide. "Nous sommes du côté de la paix et du dialogue. C'est le bon côté de l'histoire. La Chine souhaite partir de ce document et travailler avec le reste du monde pour contribuer au règlement politique de la crise", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Zelensky veut rencontrer Xi Jinping

La Chine faiseur de paix ? Le chef de l'Otan se montre sceptique. "La Chine n'a pas beaucoup de crédibilité parce qu'elle n'a pas été en mesure de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine. Elle a aussi signé, quelques jours avant l'invasion, un partenariat illimité avec la Russie", a ainsi souligné Jens Stoltenberg. Pékin tente de prendre la main alors que les États-Unis l’accusent d'être sur le point de livrer des armes à la Russie. La Chine nie fermement ces allégations. Vendredi 24 février, Moscou déclare apprécier les efforts de la Chine. Volodymyr Zelensky, lui, dit avoir l'intention de rencontrer Xi Jinping et demande à la Chine de tout faire pour que la Russie quitte le territoire ukrainien.