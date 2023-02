"James Bond", "Harry Potter" ou encore "Dragon Ball" : de plus en plus de licences cinématographiques font l'objet de concerts symphoniques dans les salles de cinéma, pour le plus grand plaisir des fans.

Quelques notes et un thème reconnaissable entre mille. Celui du célèbre agent 007. "Ça donne des frissons, un peu la chair de poule et après on a encore la musique en tête", raconte une spectatrice. Ce soir-là, au Grand Rex à Paris, un orchestre symphonique retrace, film par film, les 60 ans de la saga James Bond. Pas d’image, seulement la musique, iconique. De la musique de film qui n'a rien à envier à la musique classique. Un défi vocal pour la chanteuse Prisca Demarez, qui interprète ces succès planétaires. "Ces musiques de films-là ont été portées par Shirley Bassey, Tina Turner, Adele. C'est extrêmement difficile et le public attend cette puissance".

Une tournée à 1,5 million d'euros

De la puissance et des têtes d’affiche. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou encore La La Land. Depuis une dizaine d'années, ces concerts se multiplient. Des films et des dessins animés, comme la superstar Dragon Ball, au Zénith de Strasbourg. Pour chaque représentation, un orchestre symphonique, près d'une centaine de personnes mobilisées et un budget conséquent. 1,5 million d'euros pour la tournée James Bond symphonique. Avec des places vendues en moyenne 60 euros, l'équilibre est fragile. Mais le succès est au rendez-vous. Des fans inconditionnels, des licences fortes et des tubes inoubliables. Les musiques de films ont gagné leur place dans les salles de concert.