Pour sa première musique de film, l’artiste électro Irène Drésel est nommée aux César

Artiste polymorphe à la fois photographe, plasticienne et musicienne, Irène Drésel a signé la bande originale du film d’Eric Gravel "A plein temps". Elle est nommée aux César 2023 dans la catégorie Meilleure musique originale.

Après Émilie Simon en 2006 pour La Marche de l'empereur, Béatrice Thiriet en 2015 pour Bird People, Anne Dudley pour Elle et Sophie Hunger pour Ma vie de Courgette en 2017, et Fatima Al Qadiri en 2020 pour Atlantique, Irène Drésel est la sixième femme seulement depuis la création des César en 1976 à être nommée dans la catégorie Meilleure musique originale. Figure singulière de la scène électro française, elle signe la bande originale du film du réalisateur franco-québecois Eric Gravel A plein temps avec Laure Calamy (nommée elle pour le César de la meilleure actrice). Une équipe de France 3 l’a rencontrée chez elle près de Dreux, avant la cérémonie qui se déroulera à L’Olympia à Paris le 24 février.

France 3 Centre-Val de Loire : C. Le Drean / L. Hoatau / V. Quemener

Déjà récompensée en avril dernier au festival du film de Pékin, Irène Drésel pourrait devenir vendredi prochain la première femme à décrocher le César de la meilleure musique originale. Face à elle, cinq autres nommés (dont un duo) et parmi eux Grégoire Hetzel dont c’est la quatrième nomination (pour L’Innocent de Louis Garrel), et surtout Alexandre Desplat (pour Coupez ! de Michel Hazanavicius), récompensé à trois reprises déjà par l’Académie des César (sur dix nominations), et à deux reprises aux Oscars.

Mais pas de quoi mettre la pression sur la musicienne : "Il y a des très beaux films qui ne remportent aucun prix, donc là, c’est juste magnifique ce qui se passe autour de ce film, mais c’est que du bonus en fait. Pour moi, la musique elle est déjà faite, donc maintenant je prends ce qu’il y a à prendre. La nomination c’est déjà énorme".

En attendant, Irène Drésel poursuit ses concerts un peu partout en France avec sa musique envoutante et hypnotique. Elle sera le 25 février à Saint-Nazaire, le 3 mars à Orléans, le 18 à Vélizy-Villacoublay au Festival ElectroChic, puis à Bourges en avril et au Festival Beauregard en Normandie le 8 juillet.